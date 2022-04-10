Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası Osayi Samuel'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, "Bugün Kerem'e karşı oynadım. Kendisi gerçekten çok iyi bir oyuncu. Aramızda çok iyi bir mücadele oldu." dedi. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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