Fenerbahçe Galatasaray maçı sonrası İrfan Can Kahveci: Benden beklentiler çok yüksek
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu ve "Taraftarımızın benden beklentisi çok yüksek. Benden onların beklentisine karşılık vermeye çalışıyorum. Bugün alkışladılar. Yarın belki ıslıklayabilirler. Ben sahaya çıktığımda onların yüzünü güldürmek istiyorum." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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