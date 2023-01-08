FENERBAHÇE - GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "45 dakikada..."
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, dev derbide karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk devresini değerlendirdi. Toroğlu, "İlk 45 dakikada Galatasaray nasıl istediyse öyle oynadı. Fenerbahçe ise Galatasaray nasıl istediyse öyle oynadı. İlk 45 dakikada direksiyon Galatasaray'daydı. Fenerbahçe'nin arka tarafı ağır. Öndeki oyuncular da geriye geldi." dedi. | Fenerbahçe - Galatasaray haberleri
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