FENERBAHÇE - GALATASARAY HABERLERİ | Derbinin hakemine flaş eleştiri! "Asıl hakem VAR olacak"
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray zorlu derbide karşı karşıya gelecekler. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan dev maçın hakemi Atilla Karaoğlan oldu. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, derbiye verilen Karaoğlan'ı eleştirdi. Bilgiç, "Atilla Karaoğlan, Türkiye'nin en değerli maçını yönetmek için ne gibi bir performansa sahip? Oynatan bir hakem değil. Maçın asıl hakemi pazar günü belli olacak. Asıl hakem VAR hakemi." dedi. | Fenerbahçe - Galatasaray haberleri (FB - GS spor haberi)
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