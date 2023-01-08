Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Erman Toroğlu'dan çarpıcı sözler! "Bu maçla F.Bahçe kariyeri bitmiştir"
Süper Lig'in 18. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı yorumlarda bulundu. Toroğlu, "Kaleciye top gelince yuhalarsanız başka kaleci alacaksınız o zaman. Altay'ın Fenerbahçe kariyeri bu maçla bitmiştir" dedi.
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