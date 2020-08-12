12 Ağustos 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe Filip Novak'a kavuştu
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Filip Novak, İstanbul'a geldi. Novak, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
12.08.2020
Havalimanı çıkışında kulüp televizyonuna konuşan Novak, "Uçuş nedeniyle biraz yorgunum. Ancak buraya geldiğim için son derece heyecanlıyım. Bu büyük kulüp için oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Birlikte çalışacağım insanlarla karşılaşacağım için çok mutluyum. Hedeflerim her zaman yüksekler. Ligin en üst seviyesinde oynamak istiyorum. Takımıma elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Benim için çok büyük bir adım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başarılı olabilmek için her şeyi yapacağım. Bunun için sahaya çıkmayı bekliyorum. Umarım performansım bu şekilde devam eder. Önemli olan takımın nasıl oynadığıdır. Benim gollerim ve asistlerim daha sonra gelir. Önce takım, daha sonra beni gollerim ve asistlerim" dedi.
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Beşiktaş'ta sağ bek arayışları
- Galatasaray Oğulcan Çağlayan transferini böyle duyurdu
- Ertuğrul Sağlam'dan transfer açıklaması
- Ömer Erdoğan: Güzel bir takım kurmak istiyoruz
- Volkan Demir, Fenerbahçe'nin Forvet Transferini Açıkladı! / Transfer Hattı / 11.08.2020
- Sabah Sporu - 12/08/2020
- Atiba bir yıl daha Beşiktaş'ta
- Barcelona'da corona virüsü şoku!
- Fenerbahçe Filip Novak'a kavuştu
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama