Fenerbahçe'ye yeni model
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları kulüpte önemli, görevler almaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli kulüp, yaz transfer döneminde iki önemli hamle yaptı. Gelecek sezonu futbolu bırakması beklenen eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu kadrosuna katan Fenerbahçe, transferin son gününde de futbolu bırakan kaleci Volkan Demirel'i teknik ekibe dahil etti.
Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olma hedefindeki Volkan Demirel, bu hedefini gerçekleştirmek için ilk adımını attı. Fenerbahçe'nin teknik heyetine katılan deneyimli isim, yeni kariyerine başlangıç yaptı.
Emre Belözoğlu da futbolu Fenerbahçe'de bırakmak için sarı-lacivertli kulübe geldi. Tecrübeli futbolcunun ilerleyen dönemde kulüpte idari bir görev alması bekleniyor.
Fenerbahçe böylece, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde eski futbolcuların idareci ya da teknik adam olma modeline geçmeyi hedefliyor.
Bu konuda en önemli örnek İtalya'nın Milan ve Juventus kulüpleri. Milan'da Boban, Maldini, Juventus'ta da Nedved gibi kulübün sembol isimleri şu anda önemli görevler üstleniyor.
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