05 Nisan 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe - Denizlispor maçını canlı yayında değerlendirdi! "Futbolun kazananı olacaktır"
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe, Denizlispor'u konuk edecek. Mücadele öncesi A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Uluç, "Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybetmesi şampiyonluk motivasyonunu arttırdı" ifadelerine yer verdi.
05.04.2021
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