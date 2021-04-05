Son dakika Fenerbahçe haberi: Canlı yayında çarpıcı Emre Belözoğlu iddiası! "Önümüzdeki sezon yüzde 99..."

A Spor yorumcularından Ozan Zeybek, Fenerbahçe'de yaşananları değerlendirdi. Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon da hoca olarak kalacağı ve bunun için transfer görüşmelerinin de yapıldığını iddia eden Zeybek, "Önümüzdeki sezon yüzde 99 takımın başında Emre olacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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