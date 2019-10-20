20 Ekim 2019, Pazar

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Fenerbahçe Denizli'de 3 puan peşinde

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 7. haftada konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilmişti.
20.10.2019

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta hanesine 11 puan yazdırdı.

Fenerbahçe'de Max Kruse ve Nabil Dirar Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan futbolculardan Hasan Ali Kaldırım'ın, Denizli deplasmanında forma giymesi bekleniyor.

Sakatlıklarını atlatan fakat maç eksiklikleri bulunan Victor Moses ve Garry Rodrigues ile son antrenmanlarda takıma katılan Emre Belözoğlu Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Ev sahibi Yukatel Denizlispor'un ise ligde 8 puanı bulunuyor. Son 5 karşılaşmada galibiyet alamayan yeşil siyahlılar yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek yönetiminde çıkacağı ilk maçında Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi hedefliyor.

Denizlispor'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek...

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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