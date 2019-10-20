20 Ekim 2019, Pazar
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Denizli'de güvenlik zaafiyeti
Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Denizli'ye gitti Havalimanında kimliği belirsiz şahıs basına engel oldu, futbolcuların koluna girdi.İşte detaylar...
20.10.2019
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