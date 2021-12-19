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FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor! Dev rekabette 354. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, 354. randevuda karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbi maçında kozlarını paylaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türk futbol tarihinde daha önce 353 kez karşılaştı. | Fenerbahçe - Beşiktaş haberleri (FB-BJK spor haberi)
19.12.2021
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Süper Lig'in köklü ekipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş, 354. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 94 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 489 golüne, Beşiktaş 448 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 130 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 42 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı maçla eşitlendi. İki ekip de birbirlerine 148'er gol attı.

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