FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi! "Defansta çok zaaf var"

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanına çıktı. Usta yorumcu Erman Toroğlu dev derbide ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe, Beşiktaş'ı üzerine çektiğinde Beşiktaş'ın arka tarafı çok zaafa uğruyor. Mesut ve diğer oyuncular iyi top kullansa daha fazlası olur." dedi. | Fenerbahçe - Beşiktaş haberleri (FB - BJK spor haberi)

ABONE OL