15 Temmuz 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe Beko'da kadro planlaması

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi büyük bir değişime gidiyor. Sarı-lacivertlilerdeki kadro planlamasını başantrenör Murat Didin değerlendirdi.
15.07.2020
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