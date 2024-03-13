Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Zaniolo için bizim teklifimizi ifşa ettiler!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, "Nicolo Zaniolo için bizim teklifimizi ifşa ettiler. Biz de oyuncuya bakıyorduk, menajerlerine yolladığımız teklif ellerine geçmiş ve ifşa ettiler. Bu aslında suç! Onu gösteriyor, kurnaz ya.. Fenerbahçe'nin daha çok verdiğini söylüyor ve oyuncunun, Galatasaray'ı tercih ettiğini söylüyor." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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