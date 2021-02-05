Derbide gözler Jose Sosa'ya çevrildi

Fenerbahçe'de derbi öncesinde sakatlıklar can sıkarken, teknik direktör Erol Bulut özellikle orta saha kurgusu için mesai harcıyor. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'nun oynama ihtimalinin düşük olması, gözleri takımın bir diğer tecrübeli oyuncusu Jose Sosa'ya çevirdi.

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