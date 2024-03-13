Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Galatasaray bir beka sorunudur!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, "Galatasaray, Türk futbolu için beka sorunudur. Galatasaray’ın Sportif rekabet anlayışları kayrılmaya dayalıdır. Kul hakkı yemekten hiç çekinmezler. Hak, hukuk tanımazlar. Türlü türlü tehdit, şantaj yaparak özellikle hakemleri baskı altında tutarlar." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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