28 Ocak 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe ayağa kalkmak istiyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
28.01.2019

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