27 Ocak 2019, Pazar
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ANALİZ: Fenerbahçe ayağa kalkamıyor!
Fenerbahçe bir türlü belini doğrultamıyor! Sezona yepyeni bir yapılanma ve yeni bir yönetim anlayışıyla başlayan sarı lacivertliler tarihinin en kötü ve dramatik sezonunu geçiriyor!
27.01.2019
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