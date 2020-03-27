27 Mart 2020, Cuma
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Fenerbahçe antrenmanlarını telekonferans ile sürdürüyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig’de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sarı lacivertli futbolcular, teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, telekonferans sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.
27.03.2020
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