Fenerbahçe-Ankaragücü maçı sonrası flaş yorum!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 devirdi. Maç sonun A Spor'da yayınlanan 'Takım Oyunu' programında konuşan Reha Kapsal'dan dikkat çeken Fenerbahçe sözleri geldi. FB SPOR HABERLERİ
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