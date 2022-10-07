Jorge Jesus Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı sonrası konuştu! "Daha fazla gol atabilirdik"
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Feenrbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Daha fazla gol atabilirdik. Bu, takımım için iyi bir sinyal. Takımım şu an çok öz güvenli." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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