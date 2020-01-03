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Fenerbahçe 16'lık stoperin peşinde

Fenerbahçe, Altınordu'da forma giyen ümit milli futbolcu Ravil Tagir ile yakından ilgileniyor.
03.01.2020

Fenerbahçe, Altınordu'da forma giyen 16 yaşındaki Ravil Tagir'i gündemine aldı.

Sarı lacivertli yönetim ümit milli futbolcuyu kadrosuna katmak için Altınordu kulübü ile temaslara başladığı ifade edildi. İki kulüp yöneticilerinin Ravil Tagir için bu hafta bir kez daha masaya oturacağı belirtildi.

Kazakistan doğumlu Türk oyuncu, Altınordu 17 yaş altı takımı'yla geçtiğimiz sezon Türkiye şampiyonluğu yaşarken, çeşitli yaş gruplarında da milli takım forması giydi.

Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir'in, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdiği ifade ediliyor. Ravil'in Juventus, Manchester United, Chelsea, Manchester City gibi kulüplerin scout ekipleri tarafından izlendiği gelen haberler arasında..

Genç yetenek bu sezon Altınordu formasıyla TFF 1. lig'de 15 maça çıktı.

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