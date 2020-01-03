Fenerbahçe'ye N'Jie önerisi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Dinamo Moskova'da forma giyen Clinton N'Jie önerildi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine menajerler vasıtasıyla da çeşitli isimler geliyor.

Bu duruma son örnek Clinton N'Jie oldu.

Dinamo Moskova'da forma giyen Kamerunlu forvet menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi..

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Clinton N'Jie seçeceğini teknik direktör Ersun Yanal'a ilettiği ve yapılacak değerlendirme sonrası oyuncuyla ilgili son kararın verileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz yaz Marsilya'dan Dinamo Moskova'ya 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan N'Jie, ligin ilk yarısında 5'i 11'de olmak üzere 13 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti.

Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu futbolcu, forvet bölgesinin yanı sıra kanatlarda da oynayabiliyor.