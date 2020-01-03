Fenerbahçe'ye N'Jie önerisi
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine menajerler vasıtasıyla da çeşitli isimler geliyor.
Bu duruma son örnek Clinton N'Jie oldu.
Dinamo Moskova'da forma giyen Kamerunlu forvet menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi..
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Clinton N'Jie seçeceğini teknik direktör Ersun Yanal'a ilettiği ve yapılacak değerlendirme sonrası oyuncuyla ilgili son kararın verileceği ifade edildi.
Geçtiğimiz yaz Marsilya'dan Dinamo Moskova'ya 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan N'Jie, ligin ilk yarısında 5'i 11'de olmak üzere 13 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti.
Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu futbolcu, forvet bölgesinin yanı sıra kanatlarda da oynayabiliyor.
- MHK Başkanı Zekeriya Alp: Keşke o toplantıyı Zorlu'da yapmasaydık
- Hasan Kartal: Melnjak'ı göndermeye niyetimiz yok
- Savaş Çorlu: Bence Arda Galatasaray'a dönecek
- Gürses Kılıç: O gün söylediğim her şeyin arkasındayım
- F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Resmi teklif yapıldı
- Ara transfer dönemi başlıyor
- Fenerbahçe'ye N'Jie önerisi
- Son Sayfa - 02/01/2020
- Ajdin Hasic'e iki dev talip!
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...