Max Kruse ve Fırat Aydınus şarkı söyledi

TV 8'de yayınlanan O Ses Türkiye adlı yarışma programı yıl başı özel bölümünde Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse ve hakem Fırat Aydınus'u ağırladı. Futbol dünyasının önemli iki ismi şarkı söyleyerek jüri üyelerini etkilemeye çalıştı.