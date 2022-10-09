FENERABAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE | Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük CANLI İZLE | Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Zorlu mücadele 9 Ekim Pazar günü saat 20:00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını CANLI izle...
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