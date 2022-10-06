FENERABAHÇE - AEK LARNACA MAÇINI CANLI İZLE | Fenerbahçe - AEK Larnaca mücadelesi öncesi son durum! Karşılaşma ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?
Fenerbahçe - AEK Larnaca CANLI İZLE | Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında evinde AEK Larnaca'nın konuğu oluyor. Zorlu karşılaşma Ülker Stadyumu'nda 6 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe - AEK Larnaca CANLI izle...
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