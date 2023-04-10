FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE CANLI İZLE | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE CANLI İZLE | Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor. Zorlu mücadele 10 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE maçını CANLI izle...
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