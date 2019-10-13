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Fenerbahçe'de sol bek bilmecesi

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçında sol bekte kimin oynayacağı belirsizliğini koruyor... Hasan Ali'nin oynamaması durumunda Ersun Yanal'ın kafasındaki isim Tolga Ciğerci.
13.10.2019

Fenerbahçe'de sol bekte kimin oynayacağı ile ilgili kararı Ersun Yanal verecek.

Sarı-lacivertli ekipte sezon öncesi sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine sol bekte ilk 7 haftada Nabil Dirar forma giydi...

Ancak Faslı futbolcu ameliyat olduğu için 1 ay sahalardan uzak kalacak... Öte yandan sakatlığı tam anlamıyla iyileşmeyen Hasan Ali, son olarak tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti... Özel bir tedavi merkezinde ayağına yeni tabanlık yaptırılan tecrübeli futbolcu, İstanbul'a geri döndü...

Özel tabanlık ile maçlara çıkacak hasan ali ile ilgili sağlık ekibi, teknik direktör Ersun Yanal'a bir rapor hazırlayacak... Hasan Ali'nin oynayıp oynamaması konusunda son kararı Yanal verecek...

Tecrübeli teknik adam, tam iyileşemeyen Hasan Ali'yi uzun süre kaybetmemek için ona Yukatel Denizlispor maçında şans vermeyebilir.

Bu durumda Yanal'ın, sol bek için kafasında düşündüğü isim Tolga Ciğerci... Tolga'ya Garry Rodrigues'in sakatlığında sol kanatta görev veren Ersun Yanal, oyuncusunu Yukatel Denizlispor maçında geriye çekebilir... 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında sol kanatta oynamıştı...

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