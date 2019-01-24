24 Ocak 2019, Perşembe
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Ersun Yanal'dan transfer açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor karşılaşması sonrası A Spor'un sorularını yanıtladı.
24.01.2019
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