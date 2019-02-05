05 Şubat 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ersun Yanal Tolgay Arslan'ı uyardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alamadığı futbolcularını "Geçmişteki plansızlığın bedelini ödedik" diyerek teselli etti.
05.02.2019

İki yıldızın geleceği Yanala bağlı İki yıldızın geleceği Yanal'a bağlı 04.02.2019
F.Bahçe en azından Avrupada... "F.Bahçe en azından Avrupa'da..." 04.02.2019
Fenerbahçe ayağa kalktı Fenerbahçe ayağa kalktı 04.02.2019
Tolgayın açıklaması sonrası bu video gündem oldu Tolgay'ın açıklaması sonrası bu video gündem oldu 02.02.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Tolgay Arslan: Beşiktaş armasını hiç öpmedim... Tolgay Arslan: ''Beşiktaş armasını hiç öpmedim...'' 01.02.2019
Miha Zajc Fenerbahçede Miha Zajc Fenerbahçe'de 31.01.2019
Fenerbahçe Tolgay Arslan transferini böyle duyurdu Fenerbahçe Tolgay Arslan transferini böyle duyurdu 31.01.2019
Serdar Aziz Fenerbahçede! Serdar Aziz Fenerbahçe'de! 31.01.2019
Serdar Aziz Fenerbahçe kulüp binasında! İmzalar atılıyor Serdar Aziz Fenerbahçe kulüp binasında! İmzalar atılıyor 30.01.2019
Ersun Yanaldan Slimani açıklaması Ersun Yanal'dan Slimani açıklaması 29.01.2019
Ali Koçtan transfer açıklaması! Ali Koç'tan transfer açıklaması! 29.01.2019
Metrobüs durağında taraftar kavgası Metrobüs durağında taraftar kavgası 29.01.2019
Fenerbahçenin kötü gidişatı Daily Mailde Fenerbahçe'nin kötü gidişatı Daily Mail'de 28.01.2019
F.Bahçe transferde Adaya yöneldi F.Bahçe transferde Ada'ya yöneldi 28.01.2019
Fenerbahçe ayağa kalkmak istiyor Fenerbahçe ayağa kalkmak istiyor 28.01.2019
ANALİZ: Fenerbahçe ayağa kalkamıyor! ANALİZ: Fenerbahçe ayağa kalkamıyor! 27.01.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da dev operasyon!
Fatih Terim'in Emre Akbaba planı!
Galatasaray'da Diagne şov!
Kagawa'dan Galatasaray sözleri!
Fenerbahçe'de yıldız isim kadro dışı!
İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör