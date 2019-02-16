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Ersun Yanal: Kazanabileceğimiz bir oyunda 1 puan almış olduk

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakip her zaman iyi savunma yapan bir ekip ve bugün savunmasıyla bizden 1 puanı aldı" dedi.
16.02.2019

Basın toplantısında ilk olarak maçı değerlendiren Yanal, şöyle konuştu;

"Konyaspor'un savunma konusunda iyi olduğunu biliyorduk. Bunun için de özellikle kenarlardan oyunu hızlı oynayıp ceza sahasında oyuncularımızı topla buluşturmayı düşündük. Savunmayı zorlayacak pozisyonlar oluşturmanın hesabındaydık ama olmadı. Kendi oyuncularımızı rakip ceza sahasında topla buluşturduk ama sonuç alamadık. En azından maçı kazanma arzumuz etkiliydi. Uzaktan şut atmamız ve oyunu kenarlardan delerek getirmemiz gerekiyordu. Bu konuda çabamızı eksik gördüm. Kazanabileceğimiz bir oyunda 1 puan almış olduk. Rakip her zaman iyi savunma yapan bir ekip ve bugün savunmasıyla bizden 1 puanı aldı."

Yanal, kadro seçimiyle ilgili olarak da, "Zenit maçından farklı olarak yalnızca Eljif değişti. Onu da perşembe günü kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, golün pasını veren Dirar'la ilgili olarak da, "Dirar'ı da böyle uzun süre kullanmayı düşünüyoruz. Kart cezası ve performansla ilgili sıkıntımız olduğunda Dirar'ı oynatacaktık ve bugün de performansı kötü değildi. Bugün yapmak istediğimiz pozisyonlardan birisini Jailson golle sonuçlandırdı. 1 santrforumuz vardı sahada ve hareketsiz kaldı. Oyuna aldığımız oyunculardan Ayew gidişata etki edebilirdi. Konyaspor'un attığı golü görüyorsunuz, bu tarz tehlikeleri olabilen bir takım. Aykut Kocaman'ın oynattığı futbola çok yaktın bir takım" şeklinde konuştu.

Ligin kalan haftalarında gerekli performansı ortaya koyacaklarını vurgulayan Ersun Yanal, "Oynadığımız oyundan da yapacağımız performanstan da kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'de adil, adaletli bir futbol oynanması için umutlarımı devam ettiriyorum. Bugünkü maç da dahil olmak üzere... Sadece futbolun konuşulduğu bir ortam, tek düşündüğümüz şey. Fenerbahçe'nin bu işten çıkışı için gerekli oyunu oynadık. Hak ederek kazandık maçları. Fenerbahçe'den kimsenin şüphesi olmasın, en ufak bir problemi olmayacaktır. Bunu ileriye taşıyacak bir kapasiteye sahiptir. Ben asla böyle bir şeyi kabullenmiyorum" diye konuştu.

Hakemle ilgili yöneltilen bir soru üzerine de Yanal, şu yanıtı verdi;

"Hakemlerimizden şikayetçi değiliz ve asla da olmadık. Ben hakemlerimizin yönetilmesinden şikayetçiyim. Ben asla şikayet etmedim. Onların her zaman iyi şeyler başaracağına eminim. Hakemlerimizin analizleri nasıl yapılıyor, performansları nasıl değerlendiriliyor, eğitimleri nasıl veriliyor, ben bunu sordum her zaman."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinin güzel geçeceğini sözlerine eklerken, Slimani'nin de performansının sorulması üzerine de, "Her şey forvette değil. Eldeki oyuncularımızla mücadele ediyoruz. Çok şey yapmaya çalıştığında kötü şeyler de oluyor. Tekerleği bir kez çevirsen devamı gelecek ama 1 tane kötü durum göze çöp gibi batıyor. Bazen çok şey yapmak istediğinde bir şey yapılamıyor. Biz de çok şey tartışıyoruz. Fenerbahçe bu konuları çok rahat geçecektir. Sancılar tabii ki oluyor ama emin olun bunları geçeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

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