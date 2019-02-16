16 Şubat 2019, Cumartesi
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Erman Toroğlu: Jahovic'e verilen kırmızı kart kararı yanlış
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Jahovic'e verilen kırmızı kart kararı yanlış" ifadelerini kullandı.
16.02.2019
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