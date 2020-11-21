21 Kasım 2020, Cumartesi
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Erol Bulut'un Süper Lig'de "dalya" heyecanı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bulut, sarı-lacivertli takımın Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı müsabakayla teknik direktör olarak Süper Lig'de "dalya" diyecek.
21.11.2020
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