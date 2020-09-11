Emre Bol'dan flaş yorum! "Penaltıyı vermesin mi adam?"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Sarı-lacivertli takımın kazandığı iki penaltının da doğru karar olduğunu söyleyen Bol, "Penaltıyı vermesin mi adam? İkinci pozisyonda Valencia'nın yüzüne darbe var. Şöyle bir sıkıntı oluyor: Arda Kardeşler, güzel kardeşim bir git bak VAR'a. İnsanların yüreği soğusun." ifadelerini kullandı.

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