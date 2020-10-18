Erol Bulut: Olmayan bir penaltı verilirse her hoca itiraz eder

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi. Mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, "Olmayan bir penaltı verilirse her hoca itiraz eder" ifadelerini kullandı.

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