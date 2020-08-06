Erol Bulut kulüp televizyonuna konuştu! "Hedefimiz şampiyonluk"

Yeni sezon öncesi teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşan ve 4 transferi de açıklayan Fenerbahçe'de, 45 yaşındaki teknik adam kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Transferleri değerlendiren Bulut, "Mert Hakan transferi beni mutlu etti" derken, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu da sözlerine ekledi.

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