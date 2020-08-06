07 Ağustos 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Erol Bulut kulüp televizyonuna konuştu! "Hedefimiz şampiyonluk"

Yeni sezon öncesi teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşan ve 4 transferi de açıklayan Fenerbahçe'de, 45 yaşındaki teknik adam kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Transferleri değerlendiren Bulut, "Mert Hakan transferi beni mutlu etti" derken, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu da sözlerine ekledi.
06.08.2020
ABONE OL

DİĞER
Erol Bulut kulüp televizyonuna konuştu Erol Bulut kulüp televizyonuna konuştu 06.08.2020
Çavuşoğlu açıkladı! Caulker için F.Bahçe ile... Çavuşoğlu açıkladı! "Caulker için F.Bahçe ile..." 06.08.2020
Fenerbahçe'den Caulker hamlesi Fenerbahçe'den Caulker hamlesi 06.08.2020
Brahim Darri'de işlem tamam! Brahim Darri'de işlem tamam! 06.08.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
F.Bahçe Smolov ve Aissa Mandi'de son aşamaya geldi F.Bahçe Smolov ve Aissa Mandi'de son aşamaya geldi 06.08.2020
Fenerbahçe Novak transferini böyle duyurdu Fenerbahçe Novak transferini böyle duyurdu 06.08.2020
Fenerbahçe Gökhan Gönül transferini bu videoyla duyurdu Fenerbahçe Gökhan Gönül transferini bu videoyla duyurdu 06.08.2020
Fenerbahçe Caner Erkin transferini bu videoyla duyurdu Fenerbahçe Caner Erkin transferini bu videoyla duyurdu 06.08.2020
Lazio Vedat Muriqi için İstanbul'da Lazio Vedat Muriqi için İstanbul'da 06.08.2020
Fenerbahçe Pastore'yi kadrosuna katmak istiyor "Fenerbahçe Pastore'yi kadrosuna katmak istiyor" 06.08.2020
Fenerbahçe birden fazla transferi açıklayacak "Fenerbahçe birden fazla transferi açıklayacak" 05.08.2020
Fenerbahçe'ye Cezayirli stoper Fenerbahçe'ye Cezayirli stoper 05.08.2020
Fenerbahçe'den santrfor atağı Fenerbahçe'den santrfor atağı 05.08.2020
Erol Bulut resmen Fenerbahçe'de Erol Bulut resmen Fenerbahçe'de 05.08.2020
Mamadou Fofana Fenerbahçe'ye önerildi "Mamadou Fofana Fenerbahçe'ye önerildi" 05.08.2020
Zajc ve Jailson'a talipler var Zajc ve Jailson'a talipler var 05.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Erol Bulut devrede
Fatih Terim kararını verdi! İki yıldız isim...
Fenerbahçe'de limit harekatı! 7 ayrılık birden
Arda Turan Galatasaray'a imzayı atıyor! Yıldız oyuncuyla birlikte geliyor
Erol Bulut'un getireceği ilk transfer belli oldu! Fenerbahçe...
Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 3 ayrılık 3 transfer
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör