21 Şubat 2021, Pazar
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"ÖNÜMÜZDE 15 MAÇ, ALINACAK 45 PUAN VAR"
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Erol Bulut Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası konuştu! "Yeterince pozisyon üretemedik"
Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Fenerbahçe, Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün Göztepe karşısında istemediğimiz bir yenilgi aldık. Taraftarlarımızı üzdük. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Rakibimizin kazandığı bir haftada bizim mağlup olmamız bizi üzdü. Maça geldiğimizde yüzde olarak baktığımızda top bizim ayağımızda oldu ama önemli olan ürettiğiniz pozisyonları iyi değerlendirmek. Bunu rakip bizden daha iyi yaptı. 90 dakika boyunca kontra atak oynadılar. 2-3 pozisyon yakalayıp birini değerlendirdiler. Bizim yaptığımız hatadan rakip iyi değerlendirdi. Bizim yakaladığımız pozisyonlar çok fazla olmasa da değerlendiremedik. Bu bir bahane değil. Zemininde çok kötü oluşu istediğimiz pas trafiğini yapamadık. O bir bahane değil maçı kaybetmenin. Sadece yeterince pozisyon üretemeyip istediğimiz o golü atamadık” dedi.
21.02.2021
"ÖNÜMÜZDE 15 MAÇ, ALINACAK 45 PUAN VAR"
Erol Bulut, sosyal medya üzerinden yapılan eleştiriler ile ilgili olarak "Sosyal medyayı uzun bir süredir takip etmiyorum. Daha çok takıma ve oyuna odaklanıyorum. Zaman zaman iyi oynamadığımız maçlar oldu. Bugün görüyorsunuz topa ne kadar sahip olursanız olun maçı kaybediyorsunuz. Geçmişte çok eleştirildik başkaları da aynı şekilde oynayarak sonuca gitmeye çalışıyor. Bu oyunun stratejisi. Önümüzde 15 maç var alınacak 45 puan var. Başlangıcını ise Trabzon'da yapmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta en iyi şekilde hazırlanıp maça diri bir şekilde çıkarak 3 puanı alıp İstanbul'a geleceğiz" şeklinde konuştu.
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