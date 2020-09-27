Erol Bulut: Daha iyi konsantre olsaydık golü bulabilirdik
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. Mücadele 0-0 sona erdi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, güzel bir oyun oynadıklarını söyledi. Bulut, "İki takımın da pozisyonları vardı. Futbolcularımı gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettik. Yeterince gol pozisyonuna girdik. Son vuruşlarda biraz eksik kaldık. Daha iyi konsantre olmuş olsaydık, 1-2 pozisyonumuzu gole çevirebilirdik. Rakibin de pozisyonları vardı. Bugün kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Son vuruşlarda daha konsantre olmuş olsaydık maçın sonucu farklı olabilirdi. İlk 11'de 7 tane yeni arkadaşım vardı. Bunlar iyi performans gösterdiler. Önümüzdeki hafta Karagümrük maçı var. Ondan sonra milli maç arasından sonra takımımızın daha iyi bir seviyede olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"YAVAŞ YAVAŞ 11'İMİZ DE OTURMUŞ OLACAK"
Transferler hakkında da konuşan Bulut, "Transferlerimizi yapıyoruz. Yeni aldığımız Samatta oyuna girdi. Şu an biraz arayışımız sürüyor. Bugün güzel bir görüntü vardı son maçlara baktığımızda. Bugün gol yollarında daha iyi görüntüler vardı. Son vuruşlarda eksik kaldık. Önümüzdeki haftalarda futbolcular birbirlerini daha iyi tanıdıklarında yavaş yavaş 11'imiz de oturmuş olacak. Daha iyi bir görüntü sergileyeceğiz" açıklamasında bulundu.
"OZAN ÇOK İYİ BİR MAÇ OYNADI"
Ozan Tufan'ı da tebrik eden Bulut, "Çok iyi bir maç oynadı. Bugünkü hedefimiz rakibimizin sol tarafını kapatıp, sağ stopere Luyindama'ya yönlendirmekti. Ozan'a baskı yapmasını istedik. Bugün çok iyi yaptı. Birkaç gol pozisyona girdik" diye konuştu.
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