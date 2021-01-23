23 Ocak 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erol Bulut A Spor'a konuştu! "Mesut Özil gelmiş geçmiş en iyi..."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın gündemine dair A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bulut, yeni transfer Mesut Özil ile ilgili "Benim için gelmiş geçmiş en iyi on numaralar arasında. Mesut bizim oyun felsefemize büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
23.01.2021
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Reha Kapsal'a konuşan Bulut, yeni transfer Mesut Özil ile ilgili de konuştu.
Erol Bulut, yıldız futbolcuyla ilgili "Benim için Mesut Özil gelmiş geçmiş en iyi on numaralar arasında. Mesut bizim oyun felsefemize büyük katkı sağlayacaktır. Arkadaşları ona, o arkadaşlarına yardımcı olacaktır. Mesut Özil'e yapılanlara en iyi cevabı kendisi sahada arkadaşlarıyla birlikte verecektir." ifadelerini kullandı.
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Çıtamızı yükseltmemiz lazım"
- Osayi - Samuel Fenerbahçe'de! İşte Anlaşmanın Detayları / A Spor
- GOL | Freiburg 2-1 Stuttgart
- Diagne için flaş iddia! "Premier Lig'de oynamak..."
- Emre Bol: "Bana 'Novak Şu An Caner'in Yanına Yaklaşamaz' Dendi" / Artı Futbol / 22.01.2021
- Ronaldo'dan Merih Demiral'a: Haydi Turko!
- Zeki Uzundurukan: "Geçen Sene Hakemler Fenerbahçe'yi Doğradı" / Spor Gündemi / 22.01.2021
- Emre Bol: "Onyekuru İle Fenerbahçe De İlgileniyor" / Artı Futbol / 22.01.2021
- Onyekuru Galatasaray için İstanbul'da!
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları