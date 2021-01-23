Erol Bulut A Spor'a konuştu! "Mesut Özil gelmiş geçmiş en iyi..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın gündemine dair A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bulut, yeni transfer Mesut Özil ile ilgili "Benim için gelmiş geçmiş en iyi on numaralar arasında. Mesut bizim oyun felsefemize büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Reha Kapsal'a konuşan Bulut, yeni transfer Mesut Özil ile ilgili de konuştu.

Erol Bulut, yıldız futbolcuyla ilgili "Benim için Mesut Özil gelmiş geçmiş en iyi on numaralar arasında. Mesut bizim oyun felsefemize büyük katkı sağlayacaktır. Arkadaşları ona, o arkadaşlarına yardımcı olacaktır. Mesut Özil'e yapılanlara en iyi cevabı kendisi sahada arkadaşlarıyla birlikte verecektir." ifadelerini kullandı.