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Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası Erol Bulut'a sert eleştiri! "Amatör takım hocası gibi..."

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi ve dev maç 1-1 sonuçlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'u eleştirdi. Toroğlu, "Erol Bulut amatör takım hocası gibi konuşuyor." dedi.
21.03.2021
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