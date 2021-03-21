Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası Erol Bulut'a sert eleştiri! "Amatör takım hocası gibi..."

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi ve dev maç 1-1 sonuçlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'u eleştirdi. Toroğlu, "Erol Bulut amatör takım hocası gibi konuşuyor." dedi.

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