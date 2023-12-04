Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a eleştiri! "Yapamazsa başı ağrıyacak"
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar...
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