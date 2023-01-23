Erman Toroğlu'dan İrfan Can Kahveci'ye eleştiri! "Fizik olarak iyi değil"
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hangi Kredi Ümraniyespor'a konuk oldu ve mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Ferdi hatasız oynadı, Valencia müthiş iş yaptı. İrfan Can Kahveci istenileni yapamıyor, biraz tutuk. İyi top kullanması lazım ama bugün yok. Fizik olarak iyi değil." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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