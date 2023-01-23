Erman Toroğlu'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Dünya Kupası sonrası..."
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Dünya Kupası öncesi Fenerbahçe için milattan önceydi. Dünya Kupası sonrası milattan sonra. Bugün zaman zaman eski Fenerbahçe'yi görsek de zaman zaman göremedik" ifadelerini kullandı.
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