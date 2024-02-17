Erman Toroğlu'dan flaş eleştiri! "İsmail Kartal'ı anlamak mümkün değil"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bu mücadelenin ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın tercihlerini eleştirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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