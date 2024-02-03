Erman Toroğlu'dan flaş Fenerbahçe sözleri! "Çok şanslıydılar"
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Bugün Fenerbahçe şanslıydı, çıktı ama zor çıktı." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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