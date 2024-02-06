Flaş sözler! "Fenerbahçe'nin en büyük eksiği..."
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, transfer döneminde 3 futbolcuyu kadrosuna attı. Aynı zamanda sarı-lacivertli ekip birçok oyuncusu ile yollarını da ayırdı. Bu durumu değerlendiren A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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