Erman Toroğlu'dan flaş değerlendirme! "Bunun penaltı olması için..."
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler mücadelenin 60. dakikasında ilk penaltısını kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu pozisyonu değerlendirdi.
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