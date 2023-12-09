Erman Toroğlu değerlendirdi! Fenerbahçe'nin kazandığı 2. penaltı doğru mu?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin kazandığı 2. penaltı pozisyonunu değerlendirdi. "VAR maçı da hakemi de kurtardı. Bugün iyi iş yaptı." diyen Toroğlu, "Bailly koluyla topu kesiyor, penaltı doğru." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
Toroğlu değerlendirdi! F.Bahçe'nin kazandığı 2. penaltı doğru mu? 09 Aralık 2023 | 12:00
03:02
"Bunun penaltı olması için..." 09 Aralık 2023 | 12:00
00:47
Toroğlu'dan derbi yorumu! "Tehlikeli geliyorlar" 09 Aralık 2023 | 12:00
01:02
"Toparlaması zor bir oyuncu" 08 Aralık 2023 | 12:00
02:23
Kartal'a flaş eleştiri! 05 Aralık 2023 | 12:00
02:11
Pozisyon penaltı mı? Toroğlu yorumladı... 04 Aralık 2023 | 12:00
02:56
O pozisyonda el var mı? 04 Aralık 2023 | 12:00
01:13
"Yapamazsa başı ağrıyacak" 04 Aralık 2023 | 12:00