Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli yıldıza sert sözler: O isimden olmaz

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe saahasında Kayserispor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan flaş bir yorum geldi. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin sağ beki Nazım Sangare ile olmaz. Eğer Nazım oynarsa sahadaki futbol da bu olur." dedi. (FB spor haberleri)

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