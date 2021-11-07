08 Kasım 2021, Pazartesi
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Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli yıldıza sert sözler: O isimden olmaz
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe saahasında Kayserispor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan flaş bir yorum geldi. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin sağ beki Nazım Sangare ile olmaz. Eğer Nazım oynarsa sahadaki futbol da bu olur." dedi. (FB spor haberleri)
07.11.2021
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